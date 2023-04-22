ألمانيا تُحذّر من تراجع تونس عن أسسها الديموقراطية

حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الجمعة، من تراجع تونس عن أسسها الديموقراطية، بعدما أوقفت السلطات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأسبوع الجاري.

وقالت بيربوك إنّ برلين تشعر « بأكبر قدر من القلق » حيال توقيف الغنوشي، مضيفة أنه « يجب عدم خسارة الإنجازات الديموقراطية التي تحقّقت في تونس منذ العام 2011″.

وأضافت الوزيرة أنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يواصلون مراقبة الوضع عن كثب و »ننقل مخاوفنا إلى تونس » .

وقالت بيربوك « لا نريد، كأوروبيين، أن نترك الشعب التونسي لوحده »، معترفة في الوقت ذاته بأنّ تونس تواجه وضعاً صعباً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت أنّه من الضروري استكمال برنامج المساعدات بين تونس وصندوق النقد الدولي.

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