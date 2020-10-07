ألمانيا تُدرج تونس ضمن البؤر الخطيرة لوباء كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إدراج تونس والأردن وجورجيا ورومانيا ضمن البؤر الخطيرة لوباء كورونا.

ويُلزم هذا التصنيف العائدين من هذه البلدان بدخول الحجر الصحي حتى تثبت الفحوص خلوهم من الفيروس.

وأضيفت مناطق في دول أخرى للقائمة بما في ذلك هولندا وبلغاريا وكرواتيا وليتوانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر، وحُذف اسم جزيرة كورسيكا الفرنسية من القائمة.

وتعتبر ألمانيا أي منطقة من مناطق الخطر عندما يتجاوز عدد حالات العدوى بكورونا فيها 50 لكل مئة ألف ساكن على مدى 7 أيام.

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