ألمانيا تُرفّع في الأموال المرصودة لتونس إلى أكثر من 94 مليون يورو

أعلنت سفارة ألمانيا بتونس اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا وعدت الحكومة التونسية بتمويل إضافي قدره 5.9 مليون يورو.

ويهدف ذلك لـ:

-زيادة تعزيز القطاع الصحي من خلال المعدات والتدريب

-توسيع منصة EVAX الرقمية

-إدخال نظام رقمي لإدارة الأوبئة SORMAS (نظام الترصد وإدارة الاستجابة للتفشيات وتحليلها).

يتيح نظام SORMAS لما لا يقل عن 450 مخبر تحليل ومصحات من تقديم بياناتها حول COVID (نتائج الاختبار ، توافر أسرة العناية المركزة ، الخ) في الوقت الفعلي. وسيتم توفير 5 مليون يورو إضافية لتعزيز لوجستيات اللقاح على المستوى المحلي.

وكشفت السفارة بأنه لهذا الغرض، سيتم شراء سلع مادية مثل حاويات التطعيم المتنقلة والمركبات الكهربائية لمنح المواطنين في المناطق النائية والأقل قدرة على التنقل للحصول على التطعيمات.

وقدّمت ألمانيا بالفعل لتونس الدعم الفني والإمدادات المادية والمعدات التي تزيد قيمتها عن 48 مليون يورو منذ تفشي الوباء ، وذلك فضلاً عن برامج الاستجابة لـ COVID للاقتصاد التونسي في شكل ضمانات قروض وقروض خاصة ومنح لسد اختناقات السيولة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 40 مليون يورو.

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