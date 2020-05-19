ألمانيا تُقدّم معدات صحية لفائدة 41 بلدية

أشرف وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون صباح اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، بحضور سفير الجمهورية الفدرالية الألمانية بتونس، أندرياس راينيك وستيفاني هارتر، منسقة مجموعة برامج « الحوكمة والتعاون اللامركزي » بوكالة التعاون الفني الألماني على حفل توزيع معدات لفائدة 41 بلدية، من ولايات نابل، زغوان، سليانة، القيروان، سيدي بوزيد والكاف.

ويندرج هذا الدعم في إطار التصدي لجائحة كورونا ومعاضدة مجهود البلديات للتوقي من هذا الفيروس.

يذكر أنّ هذه المساعدات ممولة من طرف الوزارة الألمانية للتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (BMZ) بالتنسيق مع وكالة التعاون الفني الألماني (GIZ) التي قامت باقتناء كلّ المعدّات الصحيّة من خلال مشروع « المبادرة للتّنمية البلديّة ».

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