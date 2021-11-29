المسعدي: لم يثبت تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون» في تونس

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أمان الله المسعدي في تصريح لإذاعة موازييك أف أم اليوم الاثنين، أن التقطيع الجيني لم يثبت إلى حدّ الآن تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد « أوميكرون » في تونس.

وأشار المسعدي إلى أن المعطيات العلمية الأولية بخصوص هذا المتحوّر « شحيحة »، لكنها ترجّح أنه أكثر انتشارا من السلالة « دلتا ».

وذكّر المسعدي بأنه قد تم الانطلاق في تعميم الجرعة الثالثة من اللقاح ضدّ الوباء للأشخاص الذين تجاوزا سن 18 سنة (5 اشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية).

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