أمريكا تُرحب بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية

اخر تحديث : 05/04/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تونس و أمريكا

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للإتفاقيات الدولية.
كما رحبت الولايات المتحدة في بيان أصدرته السفارة الأمريكية بتونس، بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم.
كما عبرت أمريكا عما يساورها من قلق حيال ايقاف شخصيات سياسية وتواصل احتجازها، مطالبة بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق