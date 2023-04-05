أمريكا تُرحب بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية

اقرأ المزيد ...

وصول الدبلوماسيين المطرودين من أمريكا إلى موسكو وصلت طائرة تقل 35 دبلوماسيا روسيا اليوم الاثنين، إلى موسكو عقب طردهم من الولايات المتحدة بسب ...

البريد التونسي يصدر طابعا بريديا خاص بالحماية المدنية أصدر البريد التونسي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية الموافق لغرة مارس 2016، طا ...

موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد أكدت وزارة الخارجية الروسية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنها سلمت السفارة الأمريكية في م ...

50 % من التونسيين فقط يتمتعون بالماء الصالح للشراب أكد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك "أكرم الباروني" في تصريح لصحيفة "الصباح" نُشر اليوم ...