أمريكا تُرحب بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للإتفاقيات الدولية.
كما رحبت الولايات المتحدة في بيان أصدرته السفارة الأمريكية بتونس، بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم.
كما عبرت أمريكا عما يساورها من قلق حيال ايقاف شخصيات سياسية وتواصل احتجازها، مطالبة بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع.
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