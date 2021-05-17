أمريكا ستمنح تونس هبة بقيمة 500 مليون دولار

أعلن وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي في تصريح لإذاعة اكسبراس أف أم اليوم الاثنين، أن تونس سوف تحظى بهبة من الولايات المتحدة تقدّر بـ 500 مليون دولار أي تقريبا 1400 مليون دينار ».

واعتبر الكعلي أنّ هذه الهبة سابقة في تاريخ تونس، مشيرا إلى أن ذلك المشروع كان معطّلا وتمّ القيام بكلّ الإجراءات للحصول على ذلك الإتّفاق الذي سيمرّ على مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (MCC) في جوان المقبل ليتمّ الإمضاء عليه.

من جهة أخرى، قال الوزير إنّ مصاريف تونس تناهز 52 مليار دينار لسنة 2021، منها 20 مليار دينار أجور في حين أنّ مداخيل الدولة هي 52 مليار دينار منها 33 مليار دينار مداخيل جبائية وأخرى غير جبائية وقروض بـ 18 مليار دينار.

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