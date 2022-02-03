أمر رئاسي يتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم 1 فيفري 2022، أمر رئاسي عدد 63 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية.

ويُعيّن بمقتضى الأمر، هؤلاء الأعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية:

-منجي جمعة حسن: خبير عن وزارة الداخلية عوضا عن فوزي محمد سميح

-لطفي الخراط: خبير عن الهيئة العامة للتأمين عوضا عن هالة النفاتي

-صابر رحيم: خبير عن هيئة السوق المالية عوضا عن ضحى بن حسن.

كلمات البحث :أمر رئاسي;اللجنة التونسية للتحاليل المالية;تعيين