أمر رئاسي يتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم 1 فيفري 2022، أمر رئاسي عدد 63 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية.
ويُعيّن بمقتضى الأمر، هؤلاء الأعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية:
-منجي جمعة حسن: خبير عن وزارة الداخلية عوضا عن فوزي محمد سميح
-لطفي الخراط: خبير عن الهيئة العامة للتأمين عوضا عن هالة النفاتي
-صابر رحيم: خبير عن هيئة السوق المالية عوضا عن ضحى بن حسن.
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