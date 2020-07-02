أمر رئاسي يدعو النّاخبين للانتخابات البلدية الجزئية في 7 بلديات

صدر أمر رئاسي عدد 63 لسنة 2020 مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلديات كسرى والمرجى وقربة وفوسانة والساحلين معتمر وزاوية قنطش والشبيكة لسنة 2020.

ودعا الأمر الرئاسي الناخبين بالدائرة الانتخابية كسرى من ولاية سليانة والدائرة الانتخابية المرجى من ولاية الكاف والدائرة الانتخابية قربة من ولاية نابل والدائرة الانتخابية فوسانة من ولاية القصرين والدائرتين الانتخابيتين الساحلين معتمر وزاوية قنطش من ولاية المنستير والدائرة الانتخابية الشبيكة من ولاية القيروان لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وذلك يوم الأحد 30 أوت 2020.

ويدعو الأمر الناخبين من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدوائر الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية المذكورة، يوم السبت 29 أوت 2020.

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