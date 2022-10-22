أمر رئاسي يضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، الأمر عـدد 769 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

ويضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل كما يلي :

1 – بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:

– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 264.459 دينارا.

– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 692.390 دينارا.

2 – بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة:

– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 208.2 د.

– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 254.2 د.

ويتضمن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المشار إليه أعلاه والمرفّع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليه أعلاه.

ويتمتّع العملـة الخالصون بالوفـقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما تم تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.

ولا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85 % مما يتقاضاه العامل الكهل.

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