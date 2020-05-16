أمطار آخر النهار مع رياح تتطلّب اليقظة

يتميز طقس اليوم السبت 16 ماي 2020، بمؤشرات بعض الأمطار بالمناطق الغربية آخر النهار والتي تكون احيانا رعدية، كما تشمل ليلا وبصفة محلية بعض الجهات الشرقية.

كما تتطلّب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

الحرارة عموما في استقرار بالشمال والمرتفعات لتتراوح القصوى بين 24 و30 درجة، ومن المنتظر أن تشهد ارتفاعا ببقية الجهات وتكون بين 35 و41 كما تصل إلى 45 بالجنوب الشرقي مع هبوب رياح الشهيلي.

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