أمطار أحيانا غزيرة مع انخفاض في الحرارة

تتواصل اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، مؤشرات الغيث النافع من حين لآخر بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الغربي بكميات متفاوتة حيث تكون أحيانا غزيرة بالشمال مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

رياح غربية معتدلة فقوية نسبيا بالسواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية و متموج ببقية السواحل .

انخفاض في درجات الحرارة والقصوى بين 16 و 22 و درجة و تكون في حدود 14 بالمرتفعات وتصل الى 26 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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