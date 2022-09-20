أمطار أحيانا غزيرة مع رياح تصل إلى 50 كلم/س

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بانخفاض مرتقب في الحرارة مع عودة هبوب الرياح الشمالية لتتراوح القصوى بين 27 و33 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي، و بين 36 و41 ببقية المناطق كما تصل إلى 43 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

بعض الأمطار الضعيفة والمحلية ممكنة صباحا بالشمال والوسط الشرقي، مع سحب رعدية متوقعة بعد الظهر بالوسط والمرتفعات ترافقها امطار متفرقة تكون احيانا غزيرة مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة ، أجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

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