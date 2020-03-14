أمطار بأقصى الشمال والحرارة في انخفاض

اخر تحديث : 14/03/2020

كميات الأمطار والثلوج المُسجّلة بأغلب ولايات الجمهورية

يتميز طقس اليوم السبت 14 مارس 2020، ببعض السحب بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال مع بعض الأمطار بأقصى الشمال
تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب.
الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال، جهة الساحل و بالمرتفعات الغربية وبين 24 و 29 درجة ببقية المناطق.


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