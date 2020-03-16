أمطار بعد الظهر مع رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س



يتميز طقس اليوم الاثنين 16 مارس 2020، بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بمنطقة سرات و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 22 درجة بالمناطق الساحلية و بالمرتفعات و بين 22 و 26 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس