أمطار بعد الظهر مع رياح قوية والحرارة في انخفاض

يتواصل طقس اليوم الاثنين 12 أفريل 2021، بتواصل هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

طقس أحيانا كثيف السحب مع إمكانية أمطار ضعيفة ومحلية وقد تكتسي صبغة رعدية بالمناطق الغربية بعد الظهر.

الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 17 و21 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل، بين 25 و30 ببقية الجهات وتصل الى 34 بأقصى الجنوب.

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