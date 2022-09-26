أمطار رعدية آخر النهار بهذه المناطق

تتواصل اليوم الاثنين، الأجواء على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ 24 ساعة الفارطة، مع أمطار رعدية آخر النهار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية ليلا.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة بالشمال والوسط وبين 32 و36 بالجنوب.

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