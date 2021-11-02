أمطار رعدية اليوم بهذه المناطق

تتواصل اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، مؤشرات الامطار الرعدية بمناطق اقصى الشمال خلال هذا اليوم وتشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط ليلا مع أجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات.

تقلص نسبي مرتقب في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى 50 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 21 و26 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 26 و31 ببقية مناطق البلاد.

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