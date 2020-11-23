أمطار رعدية بأغلب الجهات وغزيرة بالجنوب الشرقي



تتواصل اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، الأجواء الشتوية والأمطار الرعدية بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي أي ولايات صفاقس، قابس، مدنين وتطاوين.

وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أنه بالمناطق التي شهدت أمطارا نهاية الأسبوع المنقضي ونظرا لتشبع الأرض بالمياه فإن مصير الكميات التي قد تنزلز هو السيلان، داعيا إلى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وبالقاطنين بالمناطق المنخفضة و المجاورة للسدود والاودية نتيجة لامكانية تشكل السيول وتراكم مياه الامطار.

وتتواصل الرياح قوية قرب السواحل والبحر شديد الاضطراب، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري.

أجواء باردة نسبيا وتتراوح الحرارة القصوى بين 14 و18 وتكون في حدود 12 بالمرتفعات.

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