أمطار رعدية بأغلب المناطق وغزيرة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم السبت 21 مارس 2020، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق وتكون غزيرة خاصة بمناطق الوسط ومحليا الشمال بعد الظهر مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية، أما البحر هائج.

الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال و الوسط وتكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية وبين 18 و 23 درجة بالجنوب وتصل إلى 28 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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