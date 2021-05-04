أمطار رعدية بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، بأجواء مغيمة جزئيا ومؤشرات الغيث النافع تعود من جديد في فترة ما بعد الظهر حيث تتكاثف السحب تدريجيا بالشمال ومحليا الوسط مع امطار متفرقة ومؤقتا رعدية.

ارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون بين 28 و33 ببقية الجهات وتصل الى 40 بالبرمة وبرج الخضراء.

تكون الرياح نشطة نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد.

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