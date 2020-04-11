أمطار رعدية بعد الظهر مع رياح قوية نسبيا

اخر تحديث : 11/04/2020

أمطار

يتميز طقس اليوم السبت 11 أفريل 2020، بسحب عابرة تكون محليا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بين الحين والآخر وتكتسي مؤقتا صبغة رعدية.
تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س بمنطقة سرات والجنوب وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بمنطقة سرات وخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والوسط ، تكون في 16 بالمرتفعات الغربية، وبين 20 و 26 درجة بالجنوب وتصل إلى 29 درجة بأقصى الجنوب.


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