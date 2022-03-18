أمطار رعدية بعد الظهر مع رياح قوية وانخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بأمطار متفرقة ورعدية منتظرة بعد الظهر بالشمال والمناطق الغربية والكميات المتوقعة ضعيفة إلى متوسطة عموما مع أجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات.

تبقى شدة الرياح هي أبرز العناصر الجوية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

انخفاض مرتقب في الحرارة بالشمال والوسط لتتراوح القصوى بين 13 و17 درجة، وتكون بين 20 و27 بالجنوب.

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