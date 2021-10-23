أمطار رعدية بعد الظهر وبكميات هامة بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم السبت، بعودة تدريجية للأجواء الشتوية حيث يتميز بسحب تدريجيا كثيفة مع أمطار وتكتسي من حين لآخر صبغة رعدية بعد الظهر بالشمال و المناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية و تكون أحيانا غزيرة وهامة بالمناطق الساحلية الشمالية و الوسط الشرقي ويرافقها تساقط برد بأماكن محدودة .

كما ستشهد درجات الحرارة انخفاضا بالشمال حيث تتراوح القصوى هناك بين 21 و 26 درجة، في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 23 و28 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 30 درجة بالجنوب الغربي.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية و البحر هناك شديد الاضطراب، وسرعتها معتدلة ببقية المناطق و البحر متموج ببقية السواحل.

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