أمطار رعدية غزيرة الليلة بعدد من المناطق الشرقية

يتميز طقس الليلة، ببعض الأمطار الرعدية بعدد من المناطق الشرقية للبلاد ومن المنتظر أن تكون احيانا غزيرة بالوطن القبلي وبجهة الساحل.

وستشهد مناطق الشمال الشرقي نشاطا للسحب الرعدية خلال الساعات القادمة، فيما لا يتطلب الوضع الجوي يتطلب اليقظة ببقية الجهات.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل الشرقية حيث يكون البحر شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة ليلا بين 13 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 17 و21 ببقية الجهات.

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