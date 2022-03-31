أمطار رعدية متوقعة بأغلب الجهات

تتواصل اليوم الخميس، مؤشرات الغيث النافع وأمطار رعدية متوقعة بأغلب الجهات وتكون احيانا غزيرة بالشمال والوسط مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وأثناء مرور السحب الرعدية وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 20 و 26 ببقية الجهات كما تصل إلى 28 بأقصى الجنوب الشرقي.

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