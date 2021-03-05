أمطار رعدية مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الجمعة، ببعض الأمطار الرعدية و المتفرقة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، والكميات المتوقعة عموما ضعيفة إلى متوسطة.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال، والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط، تكون في حدود 12 بالمرتفعات، وبين 18 و24 بالجنوب.

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