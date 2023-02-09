أمطار رعدية مع رياح تتجاوز سُرعتها 60 كلم/س

يتميز طقس اليوم الخميس 9 فيفري 2023، بأمطار متفرقة ورعدية بالشمال ومحليا الوسط والجنوب مع إمكانية تساقطات ثلجية بالمرتفعات الغربية ليلا.

أبرز العناصر الجوية هو شدة الرياح بالمناطق الساحلية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 6 و11 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 11 و16 ببقية الجهات.

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