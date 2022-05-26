أمطار رعدية مع رياح تتطلّب اليقظة

يتميز طقس اليوم الخميس، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية لتتراوح القصوى بين 25 و31 درجة، وتكون بين 33 و39 ببقية الجهات كما تصل إلى 43 بأقصى الجنوب الشرقي مع ظهور الشهيلي.

أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط وتكون احيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

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