أمطار رعدية منتظرة بعد الظهر

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خلايا رعدية مع أمطار مؤقتا غزيرة بعد الظهر يتميز طقس اليوم الأربعاء، بتغييرات منتظرة ومن المتوقع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار بعد ا ...

بعد الظهر: خلايا رعدية مع أمطار متفرقة يتميز طقس اليوم الجمعة، بهدوء متواصل خلال الصباح بأغلب الجهات وتغييرات منتظرة في فترة ما ب ...

اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية سيشهد الطقس في الصباح صحوا نسبيا ومن ثم تغييرات في فترة ما بعد الظهر، مع أمطار متفرقة ومؤق ...

خلايا رعدية مع أمطار غزيرة بعد الظهر يتميز طقس اليوم الاثنين، بأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات وتغييرات منتظرة في فترة ما بعد ال ...