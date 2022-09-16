يتميز طقس اليوم الجمعة، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية لتتراوح القصوى بين 30 و36 درجة وتكون بين 37 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.
أمطار رعدية منتظرة بعد الظهر بالشمال ومحليا الوسط وتكون احيانا غزيرة مع تساقط البرد باماكن محدودة.
يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل، كما تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج إلى مضطرب بالشمال.
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