أمطار رعدية والحرارة في انخفاض

اخر تحديث : 08/01/2020

أمطار
يكون طقس اليوم الأربعاء 08 جانفي 2020، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون محليا غزيرة بالسواحل الشمالية، مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.
تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أماالبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فقليل الاضطراب ببقية السواحل.
الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 13 و 17 درجة ببقية الجهات.


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