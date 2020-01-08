أمطار رعدية والحرارة في انخفاض



يكون طقس اليوم الأربعاء 08 جانفي 2020، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون محليا غزيرة بالسواحل الشمالية، مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أماالبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 13 و 17 درجة ببقية الجهات.

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