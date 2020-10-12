أمطار رعدية والحرارة في انخفاض مع رياح قوية

تستمر الاضطرابات الجوية اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، حيث تكون الأمطار الرعدية مع البرد بأماكن محدودة متواصلة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.

الحرارة في انخفاض ملحوظ وتتراوح القصوى بين 13 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و23 ببقية الجهات كما تصل إلى 28 بالبرمة وبرج الخضراء.

كما تكون الرياح قوية وتصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

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