أمطار رعدية والحرارة في انخفاض

يتميز طقس بداية الأسبوع، بمؤشرات أمطار متفرقة ورعدية بالوسط ومحليا الجنوب ، ومن المنتظر أن تشمل تدريجيا شمال البلاد بعد الظهر.

ضباب محلي قد يميز الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بخليج قابس ومضطرب ببقية السواحل.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 16 و20 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 14 بالمرتفعات ، بين 19 و23 بالجنوب وتصل إلى 26 بالبرمة وبرج الخضراء.

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