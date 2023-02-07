أمطار رعدية ورياح قوية مع انخفاض في الحرارة

اخر تحديث : 07/02/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أمطار

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بأمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط مع استمرار الصحو جنوب البلاد.
تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.
انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 11 و15 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 16 و20 ببقية الجهات.


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