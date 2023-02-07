أمطار رعدية ورياح قوية مع انخفاض في الحرارة

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طقس اليوم: الحرارة في انخفاض مع أمطار رعدية ورياح قوية يكون الطقس اليوم الاثنين 06 فيفري 2017، كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بال ...

أمطار مع انخفاض في الحرارة ورياح قوية تتجاوز 100 كلم/س يكون طقس اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، باردا مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا ال ...

طقس السبت: أمطار ورياح قوية والحرارة في انخفاض يكون الطقس اليوم السبت 03 فيفري 2018، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب مع بعض الأ ...

اليوم وغدًا: أمطار هامة ورياح قوية مع انخفاض ملحوظ في الحرارة يتميز الوضع الجوي اليوم الجمعة وغدًا السبت 14 و15 ديسمبر 2018، بوصول كتل هوائية باردة إلى من ...