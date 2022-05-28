أمطار رعدية وغزيرة بعد الظهر بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم السبت، بأمطار رعدية متواصلة بقية النهار بالشمال ومحليا الوسط مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة، وستكون فاعليتها اكبر صباحا ببنزرت ثم تشمل أجزاء من تونس الكبرى والوطن القبلي بعد الظهر حيث تكون احيانا غزيرة.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 31 و36 ببقية الجهات.

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