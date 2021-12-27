أمطار ضعيفة مع رياح تتطلب اليقظة

يتميز طقس اليوم الاثنين، ببعض الأمطار الضعيفة والمحلية بمناطق اقصى الشمال اي ببنزرت، طبرقة ونفزة مع أجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات إلى احيانا كثيفة السحب.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية المجالات البحرية.

الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات.

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