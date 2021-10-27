أمطار غزيرة بالسواحل الشرقية مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بغيث نافع منتظر بالسواحل الشرقية للبلاد وتكون الأمطار الرعدية احيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوطن القبلي ثم تشمل تدريجيا جهة الساحل، وتكون الأجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات إلى احيانا كثيفة السحب.

تكون الرياح قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب شرق البلاد ومتموج بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط وبين 21 و26 درجة بالجنوب.

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