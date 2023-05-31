أمطار غزيرة بعد الظهر مع تساقط البرد والحرارة في استقرار

اخر تحديث : 31/05/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

طقس

من المنتظر أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، إمكانية ظهور ضباب محلي في الصباح بالمنخفضات ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب مع أمطار رعدية وتكون احيانا غزيرة بعد الظهر مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا اثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب.
الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 17 و22 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 26 و31 بالجنوب وتصل الى 33 بالبرمة وبرج الخضراء.


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