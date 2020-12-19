أمطار غزيرة بعد الظهر مع رياح تتجاوز 70 كلم/س

سيشهد طقس اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، تقلبات وتغييرات جوية، مع ضباب كثيف بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية ومن ثم أجواء احيانا كثيفة السحب مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.

تكتسي الأمطار صبغة رعدية وتكون غزيرة مؤقتا في فترة ما بعد الظهر.

تكون الرياح القوية متواصلة بالمناطق الساحلية و بالجنوب حيث تصل سرعتها إلى 50 كلم/س كما تتجاوز 70 أثناء ظهور السحب الرعدية، والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

تكون الحرارة في انخفاض نسبي وتكون القصوى في حدود 11 بالمرتفعات، تتراوح بين 13 و 17 ببقية الجهات كما تصل محليا إلى 21 بالجنوب.

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