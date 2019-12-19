أمطار غزيرة بهذه المناطق مع رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة في الصباح بمناطق أقصى الشمال اي بنزرت، نفزة وطبرقة مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة، مع سحب عابرة بالوسط والجنوب ثم طقس مغيم جزئيا أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج قابس ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات مع دواوير رملية محلية بالجنوب كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال وخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و 15 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 15 و 20 درجة ببقية المناطق.

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