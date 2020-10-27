أمطار غزيرة مع انخفاض في الحرارة

اخر تحديث : 27/10/2020

أمطار

تتواصل اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، الاضطرابات الجوية مع انخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ومن المنتظر ان تتراوح القصوى بين 15 و20 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات.
كما تتواصل الأمطار الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون احيانا غزيرة.

شدة الرياح تتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري.


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