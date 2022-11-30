أمطار غزيرة مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بأمطار متفرقة ورعدية متواصلة بالشمال وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالمناطق الساحلية قرب السواحل ثم تشمل تدريجيا جهة الساحل بعد الظهر، مقابل صحو مرتقب ببقيّة الجهات.

شدة الرياح متواصلة قرب السواحل والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، أما البحر شديد الاضطراب.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 9 و14 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 14 و19 ببقية الجهات.

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