أمطار غزيرة مع انخفاض ملحوظ في الحرارة

تتواصل اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، مؤشرات نزول الأمطار المتفرقة والرعدية أحيانا بالشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي صباح هذا اليوم خصوصا، ومن المنتظر أن تكون محليا غزيرة بجهة الوطن القبلي.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

هناك انخفاض ملحوظ في الحرارة لتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة وتكون في حدود 9 بالمرتفعات، وبين 15 و19 بالجنوب.

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