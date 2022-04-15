أمطار غزيرة مع رياح قوية وانخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بأمطار متوقعة اليوم بأغلب الجهات وتكتسي احيانا صبغة رعدية وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل، أثناء مرور السحب الرعدية وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج شرق البلاد وشديد الاضطراب بالشمال.

انخفاض مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 15 و21 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي، في حدود 11 بالمرتفعات، وبين 21 و26 ببقية المناطق.

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