أمطار غزيرة وبكميات هامة تصل إلى 80 مليمترا

يتواصل الوضع الجوي اليوم السبت 21 نوفمبر 2020، ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة وهامة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالشمال الغربي ثم بجهة الساحل آخر النهار حيث تكون الكميات بين 40 و60 مليمترا وتصل محليا إلى حدود 80 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.

كما يتواصل نزول الأمطار الرعدية يوم غد الأحد 22 نوفمبر 2020، بأغلب الجهات وتكون هامة خاصة بالشمال ومحليا بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب، وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

كلمات البحث :أمطار;طقس