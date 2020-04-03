أمطار غزيرة وبكميات هامة مع رياح تتجاوز 70 كلم/س



يكون طقس اليوم الجمعة 03 أفريل 2020، مغيما بأغلب المناطق فكثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة وبكميات محليا هامة مع تساقط البرد بأماكن محدودة

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل و بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج بالشمال و خليج الحمامات و شديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى بين 12 و 16 درجة بالشمال و الوسط و في حدود 10 درجات بالمرتفعات و بين 16 و 20 درجة بالجنوب و تصل إلى 26 درجة بأقصى الجنوب.

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