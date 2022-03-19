أمطار غزيرة وبكميات هامة مع رياح تتجاوز 90 كلم/س

سيشهد طقس اليوم السبت 19 مارس 2022، تقلبات جويّة بفاعلية أكبر مما شهدناه خلال الـ 24 ساعة الفارطة حيث تكون الأمطار حاضرة بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة و بكميات هامة في الشمال والوسط .

وأكد معهد الرصد الدوي أنه تم إسناد اللون البرتقالي لولايات سليانة، القيروان وسيدي بوزيد وكذلك باجة جندوبة الكاف زغوان و القصرين في اخر تحيين لخارطة اليقظة مما يعني ان الحذر مطلوب واليقظة في مستويات عالية ودرجة الانذار شديدة نتيجة لهطولات الأمطار الغزيرة والتي قد تصل إلى 120مم ، ممّا يتسبب في ارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة وتشكل السيول والاودية، أمطار رعدية يرافقها تساقط برد بأماكن محدودة.

يتطلب نشاط الريح كل اليقظة حيث تكون شرقية و سرعتها قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب فهائج إلى شديد الهيجان.

انخفاض نسبي مرتقب في درجات الحرارة و تتراوح القصوى بين 10 و 16 درجة بالشمال و الوسط وبين 17 و 24 درجة بالجنوب و تصل الى 26 درجة بأقصى الجنوب.

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