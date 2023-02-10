أمطار غزيرة وثلوج بالمرتفعات والحرارة تنخفض إلى 3 درجات

يتميز طقس اليوم الجمعة، بامطار مؤقتا رعدية متواصلة اليوم بالشمال ومحليا الوسط والجنوب وتكون احيانا غزيرة بالسواحل الشمالية ثم جهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة إضافة إلى ثلوج بالمرتفعات الغربية للبلاد.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 8 و12 درجة بالشمال والوسط، في حدود 3 بالمرتفعات، وبين 12 و17 بالجنوب.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان.

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