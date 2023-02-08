أمطار غزيرة ورياح قوية مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، بأمطار مؤقّتا رعديّة متوقعة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب ومن المنتظر ان تكون احيانا غزيرة وبكميات هامة بالوطن القبلي وبجهة الساحل.

تتواصل الرياح قوية قرب السواحل و بالمرتفعات، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

انخفاض نسبي مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 9 و13 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقي، في حدود 7 بالمرتفعات، وتكون بين 13 و17 ببقية الجهات.

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