أمطار مؤقتا رعدية اليوم مع انخفاض منتظر في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بتغييرات منتظرة، حيث من المتوقع نزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال وتكون احيانا غزيرة بالسواحل الشمالية مع تساقط البرد بأماكن محدودة إضافة إلى تساقطات ثلجية بالمرتفعات بداية من الليلة القادمة.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة بالمناطق الغربية حيث تتراجع القصوى إلى مستوى 14/8 درجة وتكون بين 18 و24 شرق البلاد.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس